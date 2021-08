Bordeaux Bordeaux Patrimoine Mondial - centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine Bordeaux, Gironde Le centre d’interprétation pour tout le monde et en famille Bordeaux Patrimoine Mondial – centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Le centre d’interprétation pour tout le monde et en famille ———————————————————– Seul, en famille ou entre amis ? Venez à Bordeaux Patrimoine Mondial comme vous voulez. Son parcours permanent, invitation au voyage à travers le temps et la géographie urbaine, raconte la ville d’hier à demain, questionne son patrimoine et donne des clefs de lecture pour comprendre les transformations urbaines qui jalonnent l’histoire de la cité. Les plus jeunes ne sont pas en reste grâce au parcours famille (dès 6 ans) ! Tour à tour enquêteurs, architectes ou marchands, ils découvriront de manière ludique la ville. Ainsi, l’histoire de Bordeaux vous semblera un jeu d’enfant.

Gratuit, sans réservation

Bordeaux Patrimoine Mondial – centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine 2-8 place de la Bourse Bordeaux Quinconces Gironde

