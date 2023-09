Visite guidée du CIAP de Royan Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de Royan Royan, 15 septembre 2023, Royan.

Visite guidée du CIAP de Royan Vendredi 15 septembre, 14h30, 15h30 Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de Royan Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité. Durée : 45 min.

Lors de cette visite commentée, vous découvrirez les différents espaces du CIAP de Royan consacrés à la ville balnéaire et à l’histoire de la reconstruction, mais aussi de nombreuses maquettes et un intérieur des années 1950 reconstitué.

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de Royan Avenue des Congrès, 1700 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 85 56 83 http://www.ville-royan.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 39 94 45 »}, {« type »: « email », « value »: « animation.patrimoine@mairie-royan.fr »}] Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de Royan vient d’ouvrir ses portes ! Suivant un parcours chronologique et thématique, ce nouveau lieu culturel raconte l’évolution urbaine et architecturale de la ville, des origines à nos jours, en évoquant les temps forts de son développement.

