Le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Bourges, lundi 1 janvier 2024.

Le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Bourges Cher

Samedi

Le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine

En guise d’introduction à la découverte de la ville de Bourges, le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine vous permet de comprendre l’évolution de Bourges à travers les siècles, de sa création par les Celtes il y a 2 600 ans à aujourd’hui. Les caractéristiques architecturales de ses monuments et de son habitat sont également abordées à partir de leurs portes et fenêtres. Un espace est enfin dédié à l’importance de l’eau dans la cité berruyère.

Vous y trouverez par ailleurs de la documentation sur le patrimoine local et le réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire.

Ouvert aux horaires de l’Office de Tourisme EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 14:00:00

fin : 2024-03-31 18:00:00

Place Simone Veil

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire contact@bourgesberrytourisme.com

L’événement Le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Bourges a été mis à jour le 2024-03-18 par OT BOURGES