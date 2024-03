Le Centre des Savoirs à la Connaissance organise deux conférences Centre des Savoirs à la Connaissance 3 boulevard du Général de Gaulle 50170 PONTORSON MANCHEMANCHE Pontorson, dimanche 7 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-07 15:00

Fin : 2024-04-07 17:00

Le Centre des Savoirs à la Connaissance organise deux conférences

Dimanche 07 Avril 2024 de 15 h à 17 h

LA VIE DES ABEILLES avec Michel LELIEVRE

Bonjour à tous,

Le Centre des Savoirs à la Connaissance organise deux conférences.

Dimanche 07 Avril 2024 de 15 h à 17 h

Intitulé de la première conférence (De 15 h à 16 h) :

A LA DECOUVERTE DE LA VIE DES ABEILLES

Intervenant :

Michel LELIEVRE

Apiculteur au Manoir des Abeilles

Résumé :

La vie des abeilles : la reine, les ouvrières et les faux-bourdons.

Intitulé de la deuxième conférence (De 16 h à 17 h) :

LA PSYCHANALYSE ET LA CUPIDITE

Intervenante :

Dany OLLIVIER

Autrice, enseignante et formatrice

Résumé :

De la psychanalyse à la thérapie cognitivo-comportementale, nous approfondirons ces thérapeutiques ;

Du médecin et psychiatre autrichien Sigmund Freud au philosophe, mathématicien et physicien français René Descartes, nous aborderons les complexes ;

De l’interprétation psychanalytique à l’exploration de l’inconscient, nous côtoierons Harpagon ;

Du philosophe allemand Emmanuel Kant au philosophe et sociologue allemand Georg Simmel, nous différencierons la cupidité de l’avarice ;

De la société à la littérature, nous appréhenderons le personnage le plus cupide de l’auteur de bandes dessinées américain Carl Barks : Balthazar Picsou !

Pratique :

Siège social : 3 boulevard du Général de Gaulle – 50170 PONTORSON

Téléphone : 09 54 04 33 53

Courriel : danyolliviercsc@free.fr

Site : [http ://danyolliviercsc.free.fr/](http ://danyolliviercsc.free.fr/)

Tarifs : 10 € payable, pour les non-adhérents, en début de séance ; gratuit pour les adhérents

Adhésion annuelle : 50 € – Les adhésions peuvent être prises, le jour même, en début de séance

Réservation conseillée

Attention, des circonstances, indépendantes de notre volonté, peuvent entraîner des modifications du programme !

Si vous n’habitez pas loin, ou si vous êtes dans le coin, ne manquez pas cette conférence !

Bien cordialement, ღ

Dany Ollivier

Présidente du Centre des Savoirs à la Connaissance

