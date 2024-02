LE CENTRE DES SAVOIRS A LA CONNAISSANCE ORGANISE DEUX CONFERENCES A PONTORSON Centre des Savoirs à la Connaissance Pontorson, dimanche 4 février 2024.

LE CENTRE DES SAVOIRS A LA CONNAISSANCE ORGANISE DEUX CONFERENCES A PONTORSON Centre des Savoirs à la Connaissance Pontorson Dimanche 4 février, 15h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-04 15:00

Fin : 2024-02-04 17:00

Intitulé de la première conférence (De 15 h à 16 h) :

DES CHEMINS DE BOIS AUX CHEMINS DE FER

Intitulé de la deuxième conférence (De 16 h à 17 h ) :

DE LA PHYSIQUE A LA RESONANCE MAGNETIQUE Dimanche 4 février, 15h00 1

Bonjour à tous,

Le Centre des Savoirs à la Connaissance organise deux conférences.

Dimanche 04 Février 2024 de 15 h à 17 h

Intitulé de la première conférence (De 15 h à 16 h) :

DES CHEMINS DE BOIS AUX CHEMINS DE FER

Intervenant :

Gérard JOLIF

Résumé :

Histoire des chemins de bois et des chemins de fer ;

Les chemins de fer en Normandie ;

Les chemins de fer à Pontorson.

Intitulé de la deuxième conférence (De 16 h à 17 h ) :

DE LA PHYSIQUE A LA RESONANCE MAGNETIQUE

Intervenante :

Dany OLLIVIER

Résumé :

De la physique aux sciences naturelles, nous aborderons les interactions entre la matière, l’énergie, l’espace et le temps ;

De la mécanique classique du mathématicien, physicien et astronome anglais Isaac Newton à l’astrophysique, nous approcherons l’Univers dans son ensemble ;

De la physique expérimentale à la physique quantique, nous effleurerons les aspects clés ;

Du médecin allemand Reinhold Voll aux différents systèmes du corps humains, nous tenterons de comprendre comment tester l’organisme ;

Conséquemment, nous serons invités, lors de cet exposé, à mieux connaître les interférences entre la physique et de la résonance magnétique.

Pratique :

Siège social : 3 boulevard du Général de Gaulle – 50170 PONTORSON

Téléphone : 09 54 04 33 53

Courriel : danyolliviercsc@free.fr

Site : http ://danyolliviercsc.free.fr/

Tarifs : 10 € payable, pour les non-adhérents, en début de séance ; gratuit pour les adhérents

Adhésion annuelle : 50 € – Les adhésions peuvent être prises, le jour même, en début de séance

Réservation conseillée

Attention, des circonstances, indépendantes de notre volonté, peuvent entraîner des modifications du programme !

Si vous n’habitez pas loin, ou si vous êtes dans le coin, ne manquez pas cette conférence !

Bien cordialement, ღ

Dany Ollivier

Présidente du Centre des Savoirs à la Connaissance

Centre des Savoirs à la Connaissance 3 boulevard du Général de Gaulle – 50170 PONTORSON Pontorson Pontorson 50170 Manche