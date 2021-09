“Le centre d’échanges de perrache au coeur de l’urbanisme lyonnais” Mairie du 2eme, 18 septembre 2021, Lyon 02.

L’association Rails et Histoire et la SPL Lyon Confluence présentent une exposition sur le Centre d’échange de Perrache : sa place dans l’urbanisme de la Presqu’île, son utilité économique et son évolution des années 70 à aujourd’hui. Cette exposition retrace les grandes étapes de la conception et de la construction de ce centre multimodale par les architectes R.Gagès, G. Vanderra et J.Rey. Cette exposition mets en valeur des documents d’archives : dessins, plans, projets d’urbanisme et photographies… salle du Conseil de la Mairie

Entrée Libre, présentation obligatoire d’un pass sanitaire

Mairie du 2eme 2, Rue d’Enghien, 69002 Lyon 02 Lyon 02 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00