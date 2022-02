Le centre culturel Jean-Houdremont vous présente “HERO” ! Centre culturel Jean-Houdremont La Courneuve Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 18 mars 2022

de 19h00 à 19h55

payant

Venez vite à la decouverte de ce spectacle de marrionnette s’appuyant sur le mythe des super-héros… Super-Identités Qui sommes-nous ? Qu’est-ce qui définit notre identité ? Est-ce notre sexe, notre statut social, notre métier, notre nationalité ? Autant de questions que s’est posé Tibo Gebert en créant HERO, spectacle de marionnettes pour lequel il s’est intéressé aux figures des super-héros et à leur double identité : celle qui est affichée clairement et qui les définit aux yeux des autres et celle plus profonde, cachée, leur identité secrète. Une plongée dans une atmosphère irréelle, presque magique… Centre culturel Jean-Houdremont 11 Avenue du Général Leclerc La Courneuve 93120 Contact : 01 49 92 61 61 billetterie-houdremont@lacourneuve.fr https://houdremont.lacourneuve.fr/agenda/2021/hero https://www.facebook.com/houdremontlacourneuve Cirque;Théâtre

