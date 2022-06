Le centre culturel en fête ! Fère-en-Tardenois, 7 juillet 2022, Fère-en-Tardenois.

Le centre culturel en fête !

1 Rue de la Croix Poiret Fère-en-Tardenois Aisne SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne

2022-07-07 18:00:00 – 2022-07-07

Fère-en-Tardenois

Aisne

Fère-en-Tardenois

Pour terminer cette saison culturelle en beauté, le centre culturel vous propose un moment festif : danse, musique, jeux et bien plus encore ! Nous allons vous surprendre avec ce moment convivial en plein air. Vous pouvez même venir avec votre nappe et votre pique-nique !

+33 3 23 82 07 84

Centre culturel Camille Claudel

Fère-en-Tardenois

dernière mise à jour : 2022-06-24