2022-07-08 16:00:00 – 2022-07-08 22:00:00

A l’occasion de ses 30 ans, le centre Arthur Rimbaud vous a préparé un programme exceptionnel : kermesse, jeux géants, structures gonflables, spectacle de contes avec Innocent Yapi, le cabaret des bulles d’Allan Hart, et à 21h aquatique show ! Buvette et restauration. Plus d’infos sur http://obernai.centres-sociaux.fr

+33 3 88 95 01 24

