« La liberté de choisir » le centre activital Montsauche-les-Settons, 8 juillet 2023, Montsauche-les-Settons.

Le séjour « La liberté de choisir » aura lieu du 8 juillet au 12 juillet 2023 à Montsauche-les-Settons, Bourgogne-Franche-Comté. Les enfants séjourneront dans le centre Activital, qui se situe au bord du lac des Settons, situé au cœur du parc naturel régional du Morvan dans la Nièvre.

Le lac des Settons offre aux enfants un cadre naturel magnifique, propice à la découverte de la faune, de la flore et de l’environnement en général. Pour la plupart d’entre-eux, la région Bourgogne-Franche-Comté sera une découverte. Ainsi, ils découvriront la biodiversité locale, en observant les animaux et les végétaux de la région. Ce sera l’occasion de revenir sur les notions de sensibilisation à l’environnement abordées tout au long de l’année, ainsi que l’importance de préservation.

Le lac permettra également aux enfants de pratiquer de nombreuses activités sportives : les enfants pourront donc se dépenser physiquement, mais aussi développer leurs compétences motrices et surtout, découvrir des sports nautiques qu’ils n’ont pas l’habitude de pratiquer.

Afin que chaque enfant puisse profiter de son séjour en fonction de ses envies, tout en respectant le programme pédagogique, plusieurs groupes ont été formés, ce qui permet de proposer un panel d’activités diversifié. Chacun des groupes pratiquera au moins une activité nautique : canoë, optimist, paddle, planche à voile, kayak. Art du cirque, trottinette musculaire, VTT seront des activités également proposées aux enfants. Enfin, le cadre y étant propice, deux activités autour de l’écologie seront proposées : la biodiversité des cours d’eau et le dérèglement climatique. Chaque activité sera évidemment adaptée à l’âge des enfants.

Lorsqu’ils ne seront pas en petits groupes, les enfants pourront pratiquer d’autres activités sportives plus classiques : foot, basket, ping-pong, balle aux prisonniers, afin de renforcer la cohésion du groupe. Dans ce même objectif, les enfants devront créer une chorégraphie tous ensemble afin de la présenter lors de la dernière veillée : « la boom ».

Au centre, les plus grands auront l’occasion de dormir dans des tipis. Les plus petits seront dans des chambres en dur. Le séjour sera propice à accompagner les enfants vers l’autonomie : faire son lit, se laver les dents, prendre sa douche, faire son sac pour la journée, adapter sa tenue vestimentaire à la météo, trier son linge propre ou sale. Les enfants se verront attribuer des tâches chaque jour, afin de les responsabiliser : balai dans la chambre, éteindre les lumières, servir à boire, etc. Chaque enfant pourra choisir une tâche, tout en veillant bien à ce que tous les enfants participent.

Enfin, tout au long du séjour, les enfants, tels des journalistes, devront réaliser un reportage photos de leur découverte mais aussi de leurs camarades lors des activités. Les enfants tiendront également un journal de bord qu’ils pourront remplir lors des temps libres. Lors de ces temps libres, une heure le matin et une heure l’après-midi, les enfants auront à disposition des jeux extérieurs comme le molky, la pétanque, des raquettes, ils auront également accès à des livres, des coloriages et du matériel de création. Ils pourront choisir et jouer en autonomie.

En résumé, le séjour offrira aux enfants des opportunités d’apprentissage riche, de découverte de la nature, d’activités sportives et de plein air, ainsi que de renforcement des liens sociaux, tant avec leur groupe habituel, qu’avec les autres enfants Ma Chance Moi Aussi d’autres établissements.

le centre activital 58230 Montsauche-les-Settons Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin :

2023-07-08T08:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

2023-07-12T00:00:00+02:00 – 2023-07-12T18:30:00+02:00

la faune et la flore Biodiversité

