Exposition sur l’histoire et le patrimoine du Grau-du-Roi Le Central, Salle Marcel Pagnol, 16 septembre 2023, Le Grau-du-Roi. Exposition sur l’histoire et le patrimoine du Grau-du-Roi 16 et 17 septembre Le Central, Salle Marcel Pagnol Gratuit. Entrée libre. Présentation et commentaire à la demande sur place. Venez découvrir l’histoire et le patrimoine du Grau-du-Roi avec la présentation de maquettes, manequins, cartes, photos et objets ainsi que la présentation du côté maritime et pêche de la commune. Le Central, Salle Marcel Pagnol Place de la République, 24 rue Alsace-Lorraine, 30240 Le Grau-du-Roi Le Grau-du-Roi 30240 Gard Occitanie 06 85 53 38 58 La salle « Marcel Pagnol » est une salle de 250 m2 située au deuxième étage du bâtiment « Le Central », au Grau-du-Roi. Cette commune camarguaise, plus précisément de Petite Camargue, est située dans le sud-est de la France, dans le département du Gard en région Occitanie. Parking allée Victor Hugo. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00 ©Gozioso-Ammac

