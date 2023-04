Levez les yeux : histoire et patrimoine au Grau-du-Roi Le Central, Salle Marcel Pagnol Le Grau-du-Roi Catégories d’évènement: Gard

Levez les yeux : histoire et patrimoine au Grau-du-Roi Le Central, Salle Marcel Pagnol, 15 septembre 2023, Le Grau-du-Roi. Levez les yeux : histoire et patrimoine au Grau-du-Roi Vendredi 15 septembre, 09h00 Le Central, Salle Marcel Pagnol Gratuit. Entrée libre. Les enfants pourront découvrir l’histoire et le patrimoine du Grau-du-Roi, la mer et la pêche au moyen de maquettes, manequins, photos, cartes et objets. Le Central, Salle Marcel Pagnol Place de la République, 24 rue Alsace-Lorraine, 30240 Le Grau-du-Roi Le Grau-du-Roi 30240 Gard Occitanie 06 85 53 38 58 La salle « Marcel Pagnol » est une salle de 250 m2 située au deuxième étage du bâtiment « Le Central », au Grau-du-Roi. Cette commune camarguaise, plus précisément de Petite Camargue, est située dans le sud-est de la France, dans le département du Gard en région Occitanie. Parking allée Victor Hugo. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

