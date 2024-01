ONEOHTRIX POINT NEVER LE CENTQUATRE-PARIS Paris, mardi 9 avril 2024.

Oneohtrix Point Never en concert au CENTQUATRE-PARIS le 9 avril 2024Daniel Lopatin, plus connu sous le nom de Oneohtrix Point Never (OPN), est de retour en live en 2024 avec sa première tournée d’album depuis près de cinq ans. Tiré de son prochain opus Again, ce nouveau show prendra le relai du live MYRIAD basé sur les titres du précédent album Age Of. Déjà très attendue, l’interprétation scénique d’Again a été créée sous la direction de l’artiste pluridisciplinaire Freeka Tet, avec qui Daniel Lopatin a déjà travaillé pour le clip du titre « A Barely Lit Path ».Le nouvel album de Oneohtrix Point Never, appelé Again, est annoncé pour le 29 septembre, et fait suite à plusieurs albums largement salués par la critique, notamment Replica, R Plus Seven, Garden Of Delete, Age Of, ainsi que son album éponyme le plus récent, Magic Oneohtrix Point Never (2020). Depuis lors, Daniel Lopatin a été très occupé et a multiplié les collaborations prestigieuses, en particulier avec The Weeknd pour la mi-temps du Super Bowl 2021 et l’album Dawn FM, ou encore pour la collection Métiers d’art de Chanel en 2021. Il a également travaillé avec James Blake, Ishmael Butler, Charli XCX, Kelsey Lu, Iggy Pop et Rosalia, et ses crédits de production incluent Anohni, FKA Twigs, David Byrne, Ryuichi Sakamoto, Moses Sumney et Nine Inch Nails, entre autres…

