L'OPIUM RÉSIDE DANS LE PIXEL Le CENTQUATRE-Paris Paris, 29 novembre 2023

L’opium réside dans le pixel

maquette / sortie de résidence

Dans un monde où les nouvelles technologies prennent le contrôle de nombreux aspects de nos vies, certains se tournent vers des imaginaires virtuels pour trouver une liberté et une force que leur refuse le monde réel.

Comment ces personnes parviennent-elles à utiliser l’univers du jeu vidéo comme un refuge pour éviter d’affronter la réalité du monde contemporain ?

Dans ce seul en scène, Baptiste Dezerces incarne alternativement trois personnages masculins se réfugiant dans les jeux vidéo pour fuir la réalité. Ces trois joueurs sont liés dans une quête absolue d’amour et de reconnaissance jusqu’à ce qu’une confusion s’opère entre leurs propres vies et les personnages qu’ils incarnent ou rencontrent dans leurs jeux.

Si ces univers sont si attractifs, c’est qu’ils proposent des expériences enrichissantes, cohérentes et de plus en plus immersives.

Dans ces conditions, à quel moment l’expérience de l’imaginaire devient-elle préférable à l’expérience réelle, que se passe-t-il quand la fiction interfère avec notre propre existence ?

Le CENTQUATRE-Paris 104 rue d'Aubervilliers, 75019 Paris

matilde manufactrice