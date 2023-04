Carnaval Live – Lucie Antunes Le CENTQUATRE-PARIS, 13 avril 2023, Paris.

Carnaval Live – Lucie Antunes Jeudi 13 avril, 20h30 Le CENTQUATRE-PARIS Sur réservation – tarifs de 18€ à 25€ selon situation

« Carnaval » est le fruit de trois années de recherches, de pertes et de trouvailles. C’est dans le besoin de fête, la peur de la mort, la recherche effrénée de liberté, la joie pure, et la chaleur de l’amour que Lucie Antunes est allée puiser son inspiration.

Sur son nouvel album des morceaux taillés pour la danse qui célèbrent un carnaval électronique foisonnant, très personnel dans lequel se côtoient l’instrumentarium de la percussionniste et des volutes électroniques et synthétiques : Lucie Antunes a co-réalisé son album avec Léonie Pernet, sa sœur de cœur (chœur) et de label.

Sur scène, quatre interprètes-performeuses- touche à tout, dont le talent ne se limite pas à la musique : mouvements, performance, danse, percussions, chant, cris, transe au milieu des batteries, des synthés, des vibraphones et des cloches tubulaires… La volonté d’abolir les distances, s’affranchir des rôles pour créer des frottements, des carambolages, des rencontres et fabriquer ainsi toujours plus de chaleur humaine.

Le CENTQUATRE-PARIS 5 rue Curial – 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.104.fr/selection/event/date?productId=102004297915 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.20.46.89.37 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T20:30:00+02:00 – 2023-04-13T22:00:00+02:00

