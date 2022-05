Le Centenaire Marcilly-en-Villette Marcilly-en-Villette Catégories d’évènement: Loiret

Le Centenaire Marcilly-en-Villette, 17 juin 2022, Marcilly-en-Villette.

2022-06-17 14:30:00 – 2022-06-19 16:00:00

Marcilly-en-Villette Loiret Marcilly-en-Villette L’Amicale 5HP Citroën vous propose du 17 au 18 juin 2022 de célébrer avec eux LE CENTENAIRE Au programme:

Vendredi : 17H départ du Golf de MARCILLY EN VILLETTE – ST CYR EN VAL – SANDILLON exposition des voitures à SANDILLON de 18 à 19 heures. Samedi : MARCILLY EN VILLETTE – LA FERTE ST AUBIN – LIGNY LE RIBAULT – LA FERTE ST CYR – BRACIEUX – après-midi CHAMBORD exposition des voitures de 14H30 à 16H. RETOUR à MARCILLY. Dimanche : MARCILLY EN VILLETTE – JARGEAU – CHATEAUNEUF SUR LOIRE exposition des voitures à CHATEAUNEUF de 10Hà 11H- TIGY – VIENNE EN VAL. L’Amicale 5HP Citroën vous propose du 17 au 18 juin 2022 de célébrer avec eux LE CENTENAIRE

Retrouvez le programme de ce week-end sur leur site internet ! amicale5hp@free.fr +33 6 78 13 22 68 https://amicale5hp.free.fr/ L’Amicale 5HP Citroën vous propose du 17 au 18 juin 2022 de célébrer avec eux LE CENTENAIRE Au programme:

