le centenaire de l’USSP musée municipla Danvin, 5 février 2022, Saint-Pol-sur-Ternoise.

du samedi 5 février au dimanche 27 février à musée municipla Danvin

[http://www.saintpolsurternoise.fr](http://www.saintpolsurternoise.fr)a du 5 au 27 février 2022 l’exposition sur le centenaire de l’USSP. Fondée le 10 janvier 1921, l’Union Sportive Saint-Poloise a son siège social dans la salle du cinéma Moigneu, situé à Canteraine près de l’ex-café des Trois Couleurs. Parce qu’elle regroupait plusieurs sections sportives, telles que football, natation, éducation physique, tennis, basket et préparation militaire, la société prend le nom d’union sportive. Plus tard, le siège se déplace successivement au café des sports au n°8 de la rue d’Hesdin, au Lion d’Or, au Trocadéro près de la gare, au café de la Poste. De 1921 à 1925, les rencontres sportives se déroulent sur le terrain de la briqueterie « A Tout Vent ». Le stade de la Cavée les accueille de 1925 à 1970, puis de 1997 à aujourd’hui. Pendant quelques décennies entre 1970 et 1997, les matchs se font au stade Léo Lagrange. C’est une histoire longue de cent ans, racontée à partir des archives de la société, des particuliers mais aussi à partir des journaux locaux. L’exposition rétrospective retrace ainsi la naissance de la société, les premiers comités, les fondateurs chers aux Saint Polois, les différentes équipes… L’inauguration du stade de la Cavée est aussi illustrée dont les installations ont été complètement réalisées par de généreux donateurs du club. Un pan de l’histoire de Saint Pol sur Ternoise richement conçue par le groupe du Centenaire de l’USSP qui, d’ailleurs, accueillera les visiteurs lors des permanences. L’entrée est gratuite sur présentation du pass sanitaire. Le musée est ouvert tous les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 17h30 en présence des membres de l’USSP. Des visites de groupes sont possibles en contactant le service culturel de la Mairie de Saint-Pol au 03.21.03.85.69 ou au musée au 03 21 04 56 25 aux heures d’ouverture. Pour en savoir plus, vous pouvez aussi consulter le site de la ville : www.saintpolsurternoise.fr ou la page Facebook officielle Ville de Saint Pol sur Ternoise-Officiel [https://www.facebook.com/saintpolsurternoise](https://www.facebook.com/saintpolsurternoise) page Facebook de l’USSP [https://www.facebook.com/usstpol/](https://www.facebook.com/usstpol/)

entrée gratuite.

Exposition rétrospective à partir de photographies d’archives et d’articles de presse relatant les cent ans d’existence de l’association sportive saint-poloise

musée municipla Danvin rue Oscar Ricque Saint-Pol-sur-Ternoise Pas-de-Calais



2022-02-05T14:30:00 2022-02-05T17:30:00;2022-02-06T14:30:00 2022-02-06T17:30:00;2022-02-09T14:30:00 2022-02-09T17:30:00;2022-02-12T14:30:00 2022-02-12T17:30:00;2022-02-13T14:30:00 2022-02-13T17:30:00;2022-02-16T14:30:00 2022-02-16T17:30:00;2022-02-19T14:30:00 2022-02-19T17:30:00;2022-02-20T14:30:00 2022-02-20T17:30:00;2022-02-23T14:30:00 2022-02-23T17:30:00;2022-02-26T14:30:00 2022-02-26T17:30:00;2022-02-27T14:30:00 2022-02-27T17:30:00