Le Cénacle Ouistreham, 21 mai 2022, Ouistreham.

Le Cénacle Place Albert Lemarignier Eglise st-samson Ouistreham

2022-05-21 – 2022-05-21 Place Albert Lemarignier Eglise st-samson

Ouistreham Calvados

L’ensemble vocal Le Cénacle composé de 5 choristes et un chef performera le programme intitulé Les animaux aux 4 saisons le temps d’un concert dès 20h30 dans l’église Saint-Samson.

Mêlant les répertoires musicaux de la Renaissance, romantique et moderne et portées par les grands auteurs (La Fontaine, Prévert, Claude Roy…), le quintette vocal du Cénacle vous fait parcourir, au fil des saisons, un voyage animalier où le chant des oiseaux répond aux facéties de l’otarie, aux malheurs d’un petit zébu, … sans oublier les illustres aventures de la cigale et de la fourmi !

info@ville-ouistreham.fr +33 2 31 97 73 25 http://ouistreham-rivabella.fr/

