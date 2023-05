SORTIE NATURE A LA DÉCOUVERTE DES HIRONDELLES Rue de Bel Air, 6 mai 2023, .

Regards Natures organise une matinée découverte des hirondelles et des oiseaux du printemps. Le parcours découverte est animé par Dominique BOUCHAREL, qui a développé une méthode pour identifier les oiseaux à partir de leur chant..

Regards Natures organizes a morning of discovery of swallows and spring birds. The discovery tour is animated by Dominique BOUCHAREL, who has developed a method to identify birds from their songs.

Regards Natures organiza una mañana de descubrimiento de golondrinas y aves primaverales. El recorrido de descubrimiento está dirigido por Dominique BOUCHAREL, que ha desarrollado un método de identificación de aves basado en su canto.

Regards Natures organisiert einen Vormittag zur Entdeckung von Schwalben und Frühlingsvögeln. Der Entdeckungsparcours wird von Dominique BOUCHAREL geleitet, der eine Methode zur Identifizierung von Vögeln anhand ihres Gesangs entwickelt hat.

