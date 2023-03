MOTOCROSS ET MOB CROSS Le Cellier Catégories d’Évènement: Le Cellier

Loire-Atlantique

MOTOCROSS ET MOB CROSS, 16 avril 2023, Le Cellier . MOTOCROSS ET MOB CROSS Le Bois Harnier Le Cellier Loire-Atlantique

2023-04-16 09:00:00 – 2023-04-16 19:00:00 Le Cellier

Loire-Atlantique . Venez voir les qualifications du Championnat UFOLEP 44 Restauration sur place ( Bar, friterie, sandwicherie) Entrée gratuite Venez voir les qualifications du Championnat UFOLEP 44 . Entrée gratuite mcvl44850@gmail.com https://moto-club-du-val-de-loire.s2.yapla.com/fr/ Le Cellier

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Le Cellier, Loire-Atlantique Autres Lieu Le Cellier Adresse Le Bois Harnier Le Cellier Loire-Atlantique Ville Le Cellier Departement Loire-Atlantique Tarif Lieu Ville Le Cellier

Le Cellier Le Cellier Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le cellier /

MOTOCROSS ET MOB CROSS 2023-04-16 was last modified: by MOTOCROSS ET MOB CROSS Le Cellier 16 avril 2023 Le Bois Harnier Le Cellier Loire-Atlantique le Cellier Loire-Atlantique

Le Cellier Loire-Atlantique