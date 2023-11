Le célèbre photographe Lin Zhipeng présente « Amour défendu » pour une journée ! Galerie Paris, 10 novembre 2023, Paris.

Le vendredi 10 novembre 2023

de 10h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Exposition Amour Défendu(pour une journée seulement)

10 novembre 2023

26 rue Sainte Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris

10h -17h, Exposition publique d’images et vidéos

Pour présenter son nouveau travail réalisé à Paris, dans des lieux insolites le photographe Lin Zhipeng, alias 223, vous invite à découvrir » Amour Défendu » son exposition de photographies, de vidéos et de performances. Une seule date, le 10 novembre, 2023 !

Pour Amour Défendu, Lin Zhipeng, 223 et sa productrice Anna Mistal ont élaboré ensemble le concept initial : créer un récit photographique alternatif basé sur le trope familier de Paris « ville de l’amour ». En septembre 2023, 223 est arrivé à Paris et s’est immédiatement rendu dans les rues pour créer des photographies intimes de modèles nus, dont Mistal elle-même, vivant des moments extatiques de liberté. Dans une image, un personnage saute à la corde sur la Promenade Plantée. Dans une autre, deux personnages sont suspendus dans un ciel bleu parfait, ponctué de gouttesde vin rouge qui s’échappent de leur verre. Dans une autre encore, un mannequin nu passe à vélo devant des personnes assises sur un banc, le Pont des Arts.

Des images comme celle-ci démontrent l’approche de la vie de 223, qui n’a rien d’absurde. Son humilité face à des moments de profonde humanité, comme ceux qu’il a capturés dans les photographies d’Amour Défendu, n’est surpassée que par sa quête d’amour et de liberté. D’autres images du projet, comme celle où l’on observe la progression d’une araignée sur l’étendue d’un corps, ou celle où un personnage s’effondre en arrière dans une étendue d’herbe verdoyante, témoignent de l’intérêt de 223 pour la nature, y compris dans ses manifestations en milieu urbain. Les photographies de 223 sont inattendues et frappantes parce qu’elles proviennent de ses vues de Paris vécues intimement, plutôt que d’abstractions de ses sites familiers. La qualité onirique des images résulte non seulement du placement de modèles nus dans un paysage urbain, mais aussi de la perspective nouvelle de 223 en tant qu’étranger, découvrant un paysage libérateur dans un lieu que beaucoup considèrent comme ancré dans les contraintes de l’histoire et de la tradition.

Galerie 26 rue Sainte Croix de la Bretonnerie 75004 Paris

Contact : annamistal@icloud.com

Lin Zhipeng, Amour Défendu, Kaye is Hot, 2023 © Lin Zhipeng – All Rights Reserved Lin Zhipeng, Amour Défendu, Kaye is Hot, 2023 © Lin Zhipeng – All Rights Reserved