Le célèbre mur Lennon sera construit devant le Panthéon à Paris

Du jeudi 20 octobre 2022 au vendredi 21 octobre 2022 :

L’un des cinq endroits les plus visités de Prague, en République tchèque, est le célèbre mur Lennon, symboliquement associé à la résistance pacifique à la violence et à l’injustice partout dans le monde.

Suivant la devise de l’UE « Unis dans la diversité », un projet visant à créer une œuvre d’art en collaboration avec des artistes de 27 pays de l’UE et deux invités spéciaux d’Ukraine et de Norvège sur le thème de la liberté et de l’énergie sur le célèbre mur Lennon à Prague, symbole de liberté et de paix, a été lancé. En une journée, les artistes ont créé une œuvre d’art à grande échelle de 35 x 5 mètres.

Parmi les autres artistes, Anaëlle Bouard (France), Iva Mrázková & Pitt Brandenburger (Luxembourg), Denis Klatt (Allemagne), Carlota Corzo Álvarez (Espagne), Jan Wessel (Danemark), Sara Place (Malte), Vanessa Power (Irlande), Boris Bare (Croatie), Maria Wolfram (Finlande), Mattia Varini (Italie), Fork Imre (Hongrie), Garance Coppens (Belgique), Charlien (République tchèque) et bien d’autres ont contribué à la nouvelle forme du mur.

Après le dévoilement officiel de la nouvelle version du mur de Lennon, cette couche historique du tableau a été photographiée et imprimée sur un mur gonflable de la même taille, qui sera à être dévoilé le jeudi 20 octobre de 11h00 à 19h00 le vendredi 21 octobre sur la place du Panthéon à Paris.

Le projet culturel international « WALL OF FREEDOM AND ENERGY / LENNON WALL PRAHA » fait partie de la présidence tchèque du Conseil de l’Union européenne. L’auteur et le curateur du projet est l’artiste tchèque Pavel Šťastný, le co-organisateur du projet est le producteur culturel Robin Suchánek. Le projet a été créé en coopération avec M. Michel Fleischmann, ambassadeur de la République tchèque à Paris et M. Jan Horník, vice-président du Sénat du Parlement de la République tchèque.

« C’est un mur qui ne nous divise pas, mais qui nous unit. Au cours d’un voyage à travers l’Europe, il présente une vision unique et commune des artistes sur le thème de la liberté humaine et de l’énergie de l’art », déclare Pavel Šťastný, auteur et commissaire du projet.

« J’apprécie non seulement le fait que le projet ait été inclus dans les projets culturels du gouvernement CZ PRES, mais surtout l’amitié et la coopération de longue date avec M. Michel Fleischmann, sans l’aide et le soutien duquel nous n’aurions pas pu réaliser ce projet commun sur la liberté et l’énergie en France. Le mur gonflable a été fabriqué par la société tchèque Kubíček Visionair. Sans les peintures Dulux, nous n’aurions rien peint avec les artistes. Les artistes ont été accueillis à Prague par le magnifique hôtel historique The Mozart Prague, près du pont Charles, qui aime la culture, tout comme sa société sœur française My Hotel Match », ajoute M. Šťastný.

« Chaque mur divise. Seul le mur de John Lennon unit. Et c’est pourquoi, même si nous la remplissons de l’air de Prague, de Bruxelles, de Paris, de l’air de la liberté, nous finissons par la faire disparaître. Les relations humaines reposent sur la volonté d’être ensemble, sans murs. Le mur de Lennon restera à Prague comme un symbole de la liberté qui abattra tous les murs », déclare Michel Fleischmann, ambassadeur tchèque à Paris.

Le jeudi 20 octobre à 17h00, la présentation officielle du projet aura lieu à Paris, devant le Panthéon, avec la participation des auteurs et des invités spéciaux. Le chanteur, auteur-compositeur et guitariste Thom Artway, actuellement l’un des jeunes musiciens les plus acclamés de la scène musicale tchèque, montera également sur scène.

« Thom Artway appartient à une génération d’auteurs-compositeurs qui ont grandi une guitare à la main dans les rues des villes du monde. Son histoire est similaire à celle de son collègue irlandais plus célèbre, Ed Sheeran. Qui plus est, il a commencé par jouer en tant qu’artiste de rue sur le mur de Lennon à Prague », explique Robin Suchánek, coorganisateur du projet et producteur culturel, pour expliquer pourquoi ils ont choisi ce chanteur en particulier pour le spectacle.

En plus de jouer au Lennon’s Wall, Thom Artway a également passé cinq mois en Australie, où il a voyagé et joué dans les rues. Lorsqu’il a sorti son premier single, I Have No Inspiration, celui-ci est devenu un succès instantané et a dominé le sommet des charts tchèques pendant plus d’un an et demi. Il a publié trois albums au cours de sa carrière, pour lesquels il a reçu de nombreuses récompenses non seulement en République tchèque mais aussi à l’étranger. Les fans ont pu l’entendre par exemple au légendaire festival Sziget en Hongrie, aux festivals de showcase The Alternative Great Escape au Royaume-Uni, Waves Vienna à Vienne, MaMA à Paris ou BUSH à Budapest.

Les artistes suivants ont contribué au nouveau look du mur :

Mariano Grandval – Autriche, Garance Coppens – Belgique, Nikola Rumenov Mihov – Bulgarie, Boris Bare – Croatie, Yeti Yeti – Chypre, Lenka Brázdilová – Charlien – République tchèque, Jan Wessel – Danemark, Martin Roosna – Estonie, Maria Wolfram – Finlande, Anaëlle Bouard – France, Denis Klatt – Allemagne, Aikaterini Kanakaki – Grèce, Fork Imre – Hongrie, Vanessa Power – Irlande, Mattia Varini – Italie, Eriks Caune – Lettonie, Ettoja – Lituanie, Iva Mrázková & Pitt Brandenburger – Luxembourg, Sara Pace – Malte, Jesse Safier – Pays-Bas, Noriaki – Pologne, Hugo Lami – Portugal, Robert Obert – Roumanie, Andrea Klváčková – Slovaquie, Azram Ramz – Slovénie, Carlota Corzo Álvarez – Espagne, Xenja Jonsson – Suède, Viktoriia Savchuk – Ukraine, Pippip Ferner – Norvège.

Co-curateurs de la sélection d’artistes :

Giovanna Aguirre & Lars Jonnson – Suède, Melanie Von Schilling & Kiki Hahner – Allemagne / République tchèque, Misha Lebeda – République tchèque / Belgique, Carlota Corzo Álvarez – Espagne, Michal Štochl – République tchèque, Robin Suchánek – République tchèque.

L’histoire du mur de Lennon :

John Lennon, leader du groupe légendaire des Beatles, a été victime d’une tentative d’assassinat à New York le 8 décembre 1980. Immédiatement après, des personnes ont commencé à peindre des graffitis sur un mur de Prague pour commémorer sa vie et ses pensées. Des centaines de personnes ont progressivement commencé à affluer vers ce mémorial créé spontanément, déposant des fleurs et allumant des bougies. Le régime communiste a brutalement réprimé toutes ces activités. Par conséquent, les textes et les peintures exprimant le désir de liberté et de paix ont également été blanchis à de nombreuses reprises. Cependant, les gens les ont à nouveau écrites sur le mur.

Au fil des décennies, des couches historiques de nombreuses autres peintures ont été créées. Après la révolution de velours en 1989, le mur Lennon est enfin devenu un lieu libre pour les messages et l’expression artistique. C’est l’un des cinq sites les plus visités de Prague.

Le mur Lennon est symboliquement lié à la résistance pacifique à la violence et à l’injustice partout dans le monde. Le mur a inspiré de nombreux artistes du monde entier à en créer une réplique. Il y en a 77 rien qu’à Hong Kong.

Avant la création de la nouvelle peinture, qui sera dévoilée à Strasbourg et à Paris, l’avant-dernière face du mur Lennon a été réalisée avec des dizaines d’artistes tchèques et étrangers en 2019 pour célébrer le 30e anniversaire de la chute du régime communiste. Cette peinture est l’œuvre de l’artiste tchèque Pavel Št’astný, qui est également l’auteur du logo du Forum civique, symbole de la révolution de velours.

NetwIN production Les artistes et organisateurs qui se sont occupés du nouveau look du mur de Lennon.