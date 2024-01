YURI BUENAVENTURA LE CEDRE Chenove, mercredi 12 juin 2024.

La France occupe une place particulière dans le cœur de Yuri Buenaventura. Après 7 albums et des tournées à guichets fermés dans le monde entier, le king de la salsa est de retour à en France !Artiste majeur de la musique salsa et des rythmes des Caraïbes, originaire de Colombie, Yuri Buenaventura fait ses études en France, à Nanterre. Il apprend à jouer des percussions pour survivre et assure ses premières scènes dans le métro. Le Colombien est le premier chanteur de salsa à obtenir cinq disques d’or. Il est connu aussi pour avoir merveilleusement adapté le célèbre morceau de Jacques Brel, Ne me quitte pas, sur son album Herencia Africana. Après trente ans de carrière, l’honnêteté de l’artiste est intacte et sa musique toujours aussi fortement inspirée par la mouvance afro-caribéenne. Yuri Buenaventura vous donne rendez-vous pour son grand retour en France, le 12 juin 2024 au Cèdre de Chenôve (Dijon) et en tournée !

Tarif : 36.00 – 49.00 euros.

Début : 2024-06-12 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE CEDRE 9 Esplanade de la Republique 21300 Chenove 21