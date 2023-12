GUILLAUME MEURICE & ERIC LAGADEC LE CEDRE Chenove, 20 janvier 2024, Chenove.

« Deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue. » A. EinsteinÉric Lagadec (Astrophysicien / Enseignant-chercheur) et Guillaume Meurice (spécialiste autoproclamé de la connerie, auteur de conneries lui-même) nous proposent un voyage à travers ces deux infinis. On y croise des galaxies, des exoplanètes, Éric Ciotti, des millionnaires qui mangent de l’or et des fausses étoiles à potassium. On s’interroge sur notre finitude, on explore nos limites, on repousse notre ignorance jusqu’à l’infini… Mais pas au-delà…Spectacle conseillé à partir de 13 ans.

Tarif : 29.00 – 29.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE CEDRE 9 Esplanade de la Republique 21300 Chenove