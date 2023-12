LYNDA LEMAY LE CEDRE Chenove, 19 janvier 2024, Chenove.

Lynda impose sa douce houle à la foule qui se laisse bercer en toute confiance.Comme une sorte de funambule, Lynda Lemay danse habilement sur le fil qui sépare le théâtre et le tour de chant, la féérie et l’horreur, la beauté humaine et la laideur… Flanquée de son prodigieux guitariste/pianiste/choriste Claude Pineault, les notes et sa voix se mélangent autour des textes toujours aussi incisifs et ciselés de l’artiste. Fidèle à son style particulier, Lynda se surpasse à tous les niveaux, elle qui connaît la célébrité grâce au don qu’elle a de savoir divertir tout en secouant les cœurs et les idées. L’auteure-compositrice-interprète sait encore une fois et mieux que jamais émouvoir et faire éclater de rire. Nul ne sait mieux qu’elle ouvrir la voix, tendre les mots et caresser les âmes.

Tarif : 42.00 – 55.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE CEDRE 9 Esplanade de la Republique 21300 Chenove 21