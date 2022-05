Le CCCOD s’invite à la médiathèque Joué-lès-Tours, 17 juin 2022, Joué-lès-Tours.

Le CCCOD s’invite à la médiathèque Joué-lès-Tours

2022-06-17 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-17

Joué-lès-Tours 37300

Discussion autour de « Tout ce que je veux. Artistes portugaises de 1900 à 2020 »

Depuis mars, et dans le cadre de la saison culturelle France-Portugal, le Centre de Création Contemporaine Olivier Debré (CCCOD) accueille l’exposition « Tout ce que je veux — Artistes portugaises de 1900 à 2020 ».

Cette exposition itinérante dresse un panorama de l’œuvre d’une quarantaine d’artistes portugaises tout au long du XXème siècle et au début de notre siècle. Réunissant des peintures, sculptures, dessins, objets, livres, céramiques, installations, l’exposition explore comment, dans un univers majoritairement masculin et dans un pays qui a connu près de 50 ans de dictature au siècle dernier, les femmes sont passées du statut de muse à celui de créatrice.

Noms des plasticiennes, CCC OD, photo François Fernandez

Joué-lès-Tours

