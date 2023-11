Marché de Noël au Cazdals Le Cazdals Cazals, 16 décembre 2023, Cazals.

Cazals,Lot

Le restaurant Le Cazdals organise son premier marché de Noël à Cazals, en présence de nombreux artisans et producteurs locaux..

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 18:00:00. .

Le Cazdals

Cazals 46250 Lot Occitanie



Le Cazdals restaurant organizes its first Christmas market in Cazals, with a host of local craftsmen and producers.

El restaurante Le Cazdals celebra su primer mercado navideño en Cazals, con la participación de numerosos artesanos y productores locales.

Das Restaurant Le Cazdals organisiert seinen ersten Weihnachtsmarkt in Cazals, an dem zahlreiche lokale Handwerker und Produzenten teilnehmen.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT Cazals-Salviac