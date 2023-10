Halloween party au Cazdals Le Cazdals Cazals, 27 octobre 2023, Cazals.

Cazals,Lot

Venez passer une soirée de l’horreur au Cazdals ! Concours de déguisement et menu spécial Halloween sont prévus pour cette soirée..

2023-10-27 19:00:00 fin : 2023-10-27 . 15 EUR.

Le Cazdals Rue de la République

Cazals 46250 Lot Occitanie



Come and enjoy an evening of horror at Cazdals! The evening will include a masquerade costume competition and a special Halloween menu.

¡Ven y disfruta de una noche de terror en Cazdals! La velada incluirá un concurso de disfraces y un menú especial de Halloween.

Verbringen Sie einen Abend des Horrors im Cazdals! Kostümwettbewerbe und ein spezielles Halloween-Menü sind für diesen Abend geplant.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Cazals-Salviac