Soirée moules-frites au Cazdals Le Cazdals Cazals, 21 octobre 2023, Cazals.

Cazals,Lot

Le Cazdals vous propose une soirée Moules/Frites..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . 15 EUR.

Le Cazdals Rue de la République

Cazals 46250 Lot Occitanie



Le Cazdals offers you an evening of Moules/Frites.

El Cazdals ofrece una velada de mejillones y patatas fritas.

Das Cazdals bietet Ihnen einen Abend mit Muscheln und Pommes frites.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Cazals-Salviac