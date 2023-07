Chou Farci Le Cayrol, 21 juillet 2023, Le Cayrol.

Le Cayrol,Aveyron

Cuit au feu de bois. Soirée caritative au profit de la restauration de la Tour Saint Jacques de Bonneval. Sur réservation.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . .

Le Cayrol 12500 Aveyron Occitanie



Cooked over a wood fire. Charity evening to benefit the restoration of the Tour Saint Jacques de Bonneval. On reservation

Cocinado a la leña. Velada benéfica a favor de la restauración de la Tour Saint Jacques de Bonneval. Sólo con reserva

Auf dem Holzfeuer gekocht. Wohltätigkeitsabend zugunsten der Restaurierung des Turms Saint Jacques de Bonneval. Auf Reservierung

