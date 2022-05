LE CAYLAR MET LE LARZAC EN FLEURS Le Caylar Le Caylar Catégories d’évènement: Hérault

Le Caylar

LE CAYLAR MET LE LARZAC EN FLEURS Le Caylar, 29 mai 2022, Le Caylar. LE CAYLAR MET LE LARZAC EN FLEURS Le Caylar

2022-05-29 00:00:00 00:00:00 – 2022-05-30 00:00:00 00:00:00

Le Caylar Hérault Le Caylar EUR 15 15 Le jour de la fête des mères se tiendra au Caylar, une foire aux fleurs. Nous sommes à ce jour à la recherche d’exposants, artisans, pépiniéristes, horticulteurs qui souhaiteraient venir tenir un stand pour cet événement.

Inscription avant le 15 mai 2022, bulletins d’inscription à demander au 06.50.32.42.37 ou par mail : adlm34520@outlook.fr.

15 euros les 10 mètres linéaires.

Viennoiserie et café offert

