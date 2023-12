DIMANCHE DU PATRIMOINE : BALADE DÉCOUVERTE AU CAYLAR Le Caylar, 4 décembre 2023, Le Caylar.

Le Caylar,Hérault

Balade découverte au Caylar: découvrez son village et son éminence rocheuse, le Roc Castel !.

2024-04-07 14:30:00 fin : 2024-04-07 16:00:00. EUR.

Le Caylar 34520 Hérault Occitanie



Discover the village of Le Caylar and its rocky eminence, the Roc Castel!

Descubra el pueblo de Le Caylar y su promontorio rocoso, el Roc Castel

Entdeckungsspaziergang in Le Caylar: Entdecken Sie das Dorf und den Felsvorsprung Roc Castel!

Mise à jour le 2023-12-01 par OT LODEVOIS ET LARZAC