ATELIER HATHA YOGA DOUX Le Caylar, 10 décembre 2023 09:30, Le Caylar.

Le Caylar,Hérault

L’atelier de yoga est ouvert à tous, aucune souplesse particulière n’est requise et aucune expérience préalable n’est nécessaire.

Tout le monde est le bienvenu à participer.

Seront pratiquées des postures douces qui travailleront sur les chakras du cœur et solaire.

Une présentation sera expliquée en début d’accueil.

Se référer aux contacts pour plus d’informations..

2023-12-10 09:30:00 fin : 2023-12-10 13:30:00. EUR.

Le Caylar 34520 Hérault Occitanie



The yoga workshop is open to all, no particular flexibility is required and no previous experience is necessary.

Everyone is welcome to participate.

Gentle postures will work on the heart and solar chakras.

A presentation will be given at the beginning of the reception.

Please refer to contacts for further information.

El taller de yoga está abierto a todo el mundo, no se requiere una flexibilidad especial ni experiencia previa.

Todo el mundo es bienvenido.

Se practicarán posturas suaves para trabajar los chakras del corazón y solar.

Se hará una presentación al principio de la clase.

Para más información, póngase en contacto con nosotros.

Der Yoga-Workshop ist für alle offen, es ist keine besondere Flexibilität oder Vorerfahrung erforderlich.

Jeder ist herzlich eingeladen, teilzunehmen.

Es werden sanfte Haltungen praktiziert, die auf das Herz- und das Solarchakra wirken.

Eine Präsentation wird zu Beginn des Treffens erläutert.

Weitere Informationen finden Sie unter Kontakte.

