EMBRASEMENT DU ROC CASTEL Le Caylar, 1 décembre 2023, Le Caylar.

À l’occasion du Repas des Aînés et du début de l’hiver, la Mairie du Caylar organise son feu d’artifice le samedi 2 décembre à 18 h, tiré depuis le Roc Castel..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Le Caylar 34520 Hérault Occitanie



To mark the Senior Citizens’ Dinner and the start of winter, Le Caylar Town Hall is organizing its fireworks display on Saturday December 2 at 6 pm, fired from the Roc Castel.

Con motivo de la comida de los Mayores y el comienzo del invierno, el Ayuntamiento de Le Caylar organiza el sábado 2 de diciembre a las 18:00 horas un castillo de fuegos artificiales disparado desde el Roc Castel.

Anlässlich des Repas des Aînés und des Winteranfangs veranstaltet die Gemeindeverwaltung von Le Caylar am Samstag, den 2. Dezember um 18 Uhr ein Feuerwerk, das vom Roc Castel aus abgefeuert wird.

