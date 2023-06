NATURE EN FÊTE Le Caylar, 29 juillet 2023, Le Caylar.

Le Caylar,Hérault

Retrouvez plusieurs associations du territoire réunies en stands et ateliers! Nous vous proposerons des activités et ateliers de découverte de la biodiversité et des paysages locaux.

Venez nombreux!.

2023-07-29 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-29 18:30:00. .

Le Caylar 34520 Hérault Occitanie



Come and meet a number of local associations at their stands and workshops! We’ll be offering activities and workshops to help you discover local biodiversity and landscapes.

We look forward to seeing you there!

Varias asociaciones locales instalarán stands y organizarán talleres Le propondremos actividades y talleres para descubrir la biodiversidad y los paisajes locales.

¡Le esperamos!

Hier finden Sie mehrere Vereine aus der Region, die sich an Ständen und in Workshops präsentieren! Wir bieten Ihnen Aktivitäten und Workshops zur Entdeckung der Biodiversität und der lokalen Landschaften an.

Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-06-27 par OT LODEVOIS ET LARZAC