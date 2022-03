Le CAV’s fête la Saint Patrick Veyre-Monton Veyre-Monton Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Veyre-Monton

Le CAV’s fête la Saint Patrick Veyre-Monton, 19 mars 2022, Veyre-Monton. Le CAV’s fête la Saint Patrick Salle Harmonia 3 avenue d’occitanie Veyre-Monton

2022-03-19 – 2022-03-19 Salle Harmonia 3 avenue d’occitanie

Veyre-Monton Puy-de-Dôme Veyre-Monton EUR 25 Repas dansant 25 euros sur réservation

Animations musicales : Morning Mist (musique traditionnelle irlandaise) et Replay

Soirée organisée au profit de Handi Cap Evasion

Menu : Potage Irlandais au Cheddar; Bœuf à la Guinness; Fromages; Gâteau Irish coffee +33 6 08 56 16 10 Salle Harmonia 3 avenue d’occitanie Veyre-Monton

dernière mise à jour : 2022-02-10 par Mond’Arverne Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Veyre-Monton Autres Lieu Veyre-Monton Adresse Salle Harmonia 3 avenue d'occitanie Ville Veyre-Monton lieuville Salle Harmonia 3 avenue d'occitanie Veyre-Monton Departement Puy-de-Dôme

Le CAV’s fête la Saint Patrick Veyre-Monton 2022-03-19 was last modified: by Le CAV’s fête la Saint Patrick Veyre-Monton Veyre-Monton 19 mars 2022 Puy-de-Dôme Veyre-Monton

Veyre-Monton Puy-de-Dôme