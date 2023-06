VEL’OMAHA Le Cavey Colleville-sur-Mer, 30 juin 2023, Colleville-sur-Mer.

Colleville-sur-Mer,Calvados

Vel ’omaha, c’est une association de partenaires acteurs du tourisme locale, le long de la vélo-maritime entre Port-en-Bessin et Isigny-sur-Mer.

Vous pouvez louer vos vélos à différentes stations et ainsi parcourir les 30 Km en plusieurs étapes, ou….

à ; fin : . .

Le Cavey

Colleville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie



Vel’omaha is an association of partners involved in local tourism, along the maritime bike route between Port-en-Bessin and Isigny-sur-Mer.

You can rent your bikes at different stations and ride the 30 km in several stages, or you can rent a bike for a longer period of time…

Vel ?omaha es una asociación de socios del sector turístico local, a lo largo de la ruta marítima en bicicleta entre Port-en-Bessin e Isigny-sur-Mer.

Puede alquilar sus bicicletas en diferentes estaciones y recorrer los 30 km en varias etapas, o puede optar por hacer una excursión en bicicleta…

Vel ‘omaha ist ein Zusammenschluss von Partnern, die Akteure des lokalen Tourismus sind, entlang der Fahrrad-Maritime zwischen Port-en-Bessin und Isigny-sur-Mer.

Sie können Ihre Fahrräder an verschiedenen Stationen mieten und so die 30 km in mehreren Etappen zurücklegen, oder…

Mise à jour le 2023-06-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité