EOLIA Normandie Le Cavey Colleville-sur-Mer, 12 juillet 2023, Colleville-sur-Mer.

Colleville-sur-Mer,Calvados

A Colleville sur Mer, en bordure de Manche, la structure de sports nature Eolia Normandie propose sur ce site bien connu des plages du débarquement, des activités de plein air comme le fat bike, le cerf volant, la marche nordique, le vélo mais….

Le Cavey

Colleville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie



In Colleville sur Mer, on the edge of the English Channel, the nature sports structure Eolia Normandie proposes on this well known site of the D-Day landing beaches, outdoor activities such as fat biking, kite flying, Nordic walking, cycling but also…

En Colleville sur Mer, a orillas del Canal de la Mancha, la organización de deportes en la naturaleza Eolia Normandie ofrece actividades al aire libre como fat bike, vuelo de cometas, marcha nórdica, ciclismo, etc. en este conocido lugar de las playas del desembarco del Día D.

In Colleville sur Mer am Ärmelkanal bietet die Natursportstruktur Eolia Normandie an diesem bekannten Ort der Landungsstrände Outdoor-Aktivitäten wie Fat Bike, Drachenfliegen, Nordic Walking, Radfahren, aber auch…

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité