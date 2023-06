Sexy Monkeys & Guests @ Le Cavern Le Cavern – 21 rue Dauphine, 75006 Paris Paris, 21 juin 2023, Paris.

FÊTE DE LA MUSIQUE

Un concert de 4 heures en l’honneur de la Fête de la Musique, mêlant covers et impros, et réalisé par l’équipe de la Sexy Jam du Cavern !

Reprenant les inspirations de chacun, allant du funk au rock, en passant par la soul et même la country, venez découvrir le talent de nos musiciens lors de cette performance inédite !

Entrée libre sur consommation

Le mercredi 21 juin

Début du concert 20h

❤️ Du love et du kiff sur vous !!

2023-06-21T20:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

