Dans le cadre de l’inauguration de l’exposition Germain Nouveau, les pianistes Clara Kastler et Hubert Woringer et le comédien Alain Carré donneront un spectacle autour du voyage et de la recherche de soi.



Au programme :

C. Debussy, F. Poulenc, D. Milhaud, E. Satie, M. Ravel et C. Saint-Saëns et lecture de poèmes et de lettres d’A. Rimbaud et de G. Nouveau.



● Clara Kastler : piano

● Hubert Woringer : piano

● Alain Carré : comédien.

Concert-lecture “Le cavalier noir et le cavalier blanc”, Arthur Rimbaud et Germain Nouveau à l’Auditorium Campra

