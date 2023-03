Le Cause toujours : Salon de lecture collective Le Cause toujours Valence Catégories d’Évènement: Drôme

2023-03-29 18:00:00 18:00:00 – 2023-03-29 20:00:00 20:00:00

Drome . Tu lis un peu, beaucoup, passionnément…Apporte un bouquin, une B.D., un poème et partage à haute voix ton coup de cœur en toute bienveillance!

Avec Marie-Pierre Donval. lecausetoujours@gmail.com +33 9 73 11 85 75 http://www.lecausetoujours.fr/ Le Cause toujours 8 rue Gaston Rey Valence

