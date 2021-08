Le CAUE de la Somme fait son cinéma ! CAUE de la Somme, 16 octobre 2021, Amiens.

Dans le cadre de ses 40 ans, le CAUE de la Somme mène différentes actions de médiation sur le thème du « vivre ensemble » : la publication numérique #ImaginonsDemain, le bulletin “Trait d’Union” consacré aux nouvelles centralités rurales et la production de documentaires sur l’architecture contemporaine dans la Somme. Le **samedi 16 octobre**, deux temps-forts vous attendent : le CAUE va vous épater ! **A partir de 16h30, conférence-débat « Le CAUE fait son cinéma ».** En présence de l’association amiénoise Les Faquins, réalisatrice des documentaires sur les équipements culturels. Première projection des cinq documentaires en exclusivité. Issue d’une réflexion engagée depuis quelques années sur la représentation de l’architecture par l’image, le CAUE et l’association Les Faquins ont croisé leurs points de vue avec ceux des architectes pour réaliser des documentaires sur l’architecture contemporaine dans la Somme, révélatrice d’une dynamique de revitalisation des centres-bourgs ruraux. Comment l’architecture favorise-t-elle la rencontre, le partage, la découverte, la convivialité ? Comment l’architecte imagine et réalise une architecture conviviale qui rassemble et, d’autre part, comment le réalisateur révèle cette intention de l’architecte et filme la réalité ? Votre avis nous intéresse ! Venez échanger avec les architectes du CAUE et l’équipe de réalisation des documentaires. **Conférence-débat gratuite. Sur inscription.**

CAUE de la Somme 35 Mail Albert 1er, 80000 Amiens, Somme, Hauts-de-France Amiens Somme



