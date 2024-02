LE CAUCHEMAR DE ROWLING Langres, samedi 24 février 2024.

LE CAUCHEMAR DE ROWLING Langres Haute-Marne

Tout public

Au Théâtre Michel-Humbert

Quand trois comédiens-clowns s’emparent d’une sage inédite, ça donne:

– une œuvre à réécrire, ici et maintenant à trois…

– une vingtaine de personnage loufoques et déjantés

– de la magiiii-maginaire, mais ça marche!

– des effets spéciaux mais surtout… de l’action, de l’émotion, des sensations…

… bref une tragédie!

par la Compagnie Non Négociable

Tout public à partir de 6 ans

Durée: 50 min.

Crêpes / Buvette dès 17h 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-02-24

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est production@nonnegociable.fr

L’événement LE CAUCHEMAR DE ROWLING Langres a été mis à jour le 2024-02-01 par Antenne du Pays de Langres