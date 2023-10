Le Catskills Comedy Digital Village Paris, 26 octobre 2023, Paris.

Le jeudi 26 octobre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

Pour une dose garantie de rires et de bonne humeur en live !

De tout temps l’humour juif a permis de se retrouver avec bonheur autour d’une table de Chabbat, mais il peut être une façon d’affirmer son identité ou une arme de lutte contre l’antisémitisme. À chacun de choisir… C’est pourquoi nous souhaitons participer au renouveau de l’humour juif français.

Les Catskills, c’est quoi ?

Lenny Bruce, Mel Brooks, Joan Rivers, Billy Crystal ou encore Woody Allen, tous ces humoristes ont commencé aux Catskills dans les années 40 à 70. Tandis que de nombreux hôtels affichaient encore des panneaux « interdit aux noirs, aux juifs et aux chiens », des familles juives des classes moyennes et populaires de New York se retrouvaient dans le Nord de l’Etat, dans des hôtels qui formaient la « Borscht Belt ». Ces hôtels, loin d’être de grandes salles prestigieuses, accueillaient de jeunes humoristes qui y mêlèrent références juives de leurs souvenirs d’interminables diners familiaux et références contemporaines de cette Amérique aux interminables opportunités dans les années du flower power qui s’annonçaient. De nombreux hommages à ce lieu formateur sont présents dans, par exemple, Dirty Dancing ou la série The Marvelous Mrs Maisel. Vous voulez découvrir les talents et voter pour vos préférés ? Restez connectés à nos réseaux sociaux pour les découvrir !

Vous rêvez de faire du stand-up, rejoignez-nous !

Dans l’esprit des standups, nous recherchons les talents d’aujourd’hui et de demain. Chaque saison, nous créons un « Appel à talents » ouvert 3 fois dans l’année. Chacun d’entre eux dure un mois pour nous laisser le temps de sélectionner les meilleurs sketchs (vidéo de 3 minutes maximum en format paysage).

Notre jury de professionnels de l’humour vous accompagnera sur les scènes ouvertes parisiennes pour, qui sait, vous aider à atteindre la célébrité. Si vous êtes sélectionné, vous pourrez également jouer sur la grande scène du Catskills Comedy en octobre sur une scène emblématique du 13ème arrondissement de Paris.

Le Coaching Catskills Comedy by JEM

Pour cette troisième édition, nous proposons à nos lauréats un coaching pour les aider entre autres dans l’écriture de leur sketch. Notre équipe de professionnels de l’humour ainsi que notre parrain Samuel Bambi vous entraineront. Ils vous partageront leurs astuces sur scène, des conseils propres à vos sketchs et répondront à vos questions sur le monde du stand-up.

Grande Scène du Catskills Comedy

Entre autodérision, improvisation et éclats de rire, découvrez ci-dessous la grande scène de la première saison, ceux qui ont inauguré le Catskills Comedy by JEM, soutenus par les marraine et parrain, Judith Mergui et Alex Fredo et la seconde saison soutenue par le parrain Alexandre Kominek et la marraine Marina Rollman

Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013 Paris

Contact :

Digital Village