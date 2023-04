Concert : Du vent dans les bronches 55 Rue du Ballon, 2 juin 2023, Le Catelier.

Le Café Associatif la Cour de Récré vous propose un concert à 19h dans les locaux de l’ancienne école du Catelier avec le groupe Du Vent dans les Bronches !.

2023-06-02 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-02 . .

55 Rue du Ballon

Le Catelier 76590 Seine-Maritime Normandie



The Café Associatif la Cour de Récré proposes a concert at 7pm in the former school of Catelier with the group Du Vent dans les Bronches !

¡El Café Associatif la Cour de Récré propone un concierto a las 19.00 h en los locales de la antigua escuela de Catelier con el grupo Du Vent dans les Bronches!

Das Café Associatif la Cour de Récré bietet Ihnen um 19 Uhr in den Räumlichkeiten der ehemaligen Schule von Catelier ein Konzert mit der Gruppe Du Vent dans les Bronches an!

Mise à jour le 2023-01-02 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité