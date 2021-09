LE CATASTROPHISME EMPÊCHE-T-IL L’ACTION Collège des Bernardins, 13 décembre 2021, Paris.

LE CATASTROPHISME EMPÊCHE-T-IL L’ACTION

Collège des Bernardins, le lundi 13 décembre à 20:00

La prolifération des discours et des récits catastrophiques présente un caractère ambivalent. Pour cette troisième conférence du cycle de l'Observatoire de la modernité, L'effondrement, la catastrophe ou l'Apocalypse : le grand retour de la fin des temps, la philosophe, Catherine Larrère, spécialiste de la pensée de Montesquieu et de l'éthique de l'environnement et, plus largement, de la philosophie environnementale, apportera un éclairage sur le sujet. S'agit-il de lancer une alerte en vue d'une action résolue ou plutôt de présenter une inéluctabilité qui invite chacun à se frayer un passage dans l'arche de Noé ? Le catastrophisme induit-il une politique ou bien au contraire une sortie de l'action collective ? Pour aller plus loin Catherine et Raphaël Larrère, Le Pire n'est pas certain, Paris, Premier Parallèle, 2020.

L’Observatoire de la modernité.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-13T20:00:00 2021-12-13T21:30:00