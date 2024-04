Le Castor, architecte de nos rivières La Celle-sur-Loire, samedi 22 juin 2024.

Le Castor, architecte de nos rivières La Celle-sur-Loire Nièvre

Le castor, ce discret habitant de la Loire… Difficile de l’observer mais, quand on sait où chercher, on peut retrouver sa trace !

Lors de cette sortie, vous découvrirez notamment comment le castor s’est adapté à la vie aquatique et comment il façonne son habitat … Ce sera alors ç vous de mener l’enquête à la recherche des traces et indices de présence qu’il a laissés.

Animation soutenue par le Conseil Départemental de la Nièvre, organisée dans le cadre de l’Agenda Nature. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 14:30:00

fin : 2024-06-22 17:30:00

Sentier des Brocs

La Celle-sur-Loire 58440 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté pavillondeloire@coeurdeloire.fr

L’événement Le Castor, architecte de nos rivières La Celle-sur-Loire a été mis à jour le 2024-03-30 par COORDINATION NIEVRE