David Hardit Productions (PLATESV-R-2021-002383&86) présente Le Casting de ma Vie avec C. Rizzuto et S. Boisde Tout public à partir de 10 ans.Durée : 1h10.Une comédie hilarante à déguster aux petits oignons, signée par les auteurs du succès « Mon colocataire est une garce ». Francine, une provinciale en quête de succès, va à la rencontre de Frank, producteur parisien, aussi séduisant qu'impitoyable. Tous les oppose, pourtant le casting qu'il s'apprête à expédier va prendre une autre tournure… Elle pensait avoir 10 minutes pour le convaincre, elle aura toute la nuit ! D'aventures en quiproquos… Auteur : Fabrice Blind, Michel Delgado, Nelly Marre Artistes : Christelle Rizzuto, Sebastien Boisdé Réservation Personnes à Mobilité Réduite : 09.83.87.40.32.

Durée : 1h10. Une comédie hilarante à déguster aux petits oignons, signée par les auteurs du succès « Mon colocataire est une garce ». Francine, une provinciale en quête de succès, va à la rencontre de Frank, producteur parisien, aussi séduisant qu’impitoyable. Tous les oppose, pourtant le casting qu’il s’apprête à expédier va prendre une autre tournure… Elle pensait avoir 10 minutes pour le convaincre, elle aura toute la nuit ! D’aventures en quiproquos… Auteur : Fabrice Blind, Michel Delgado, Nelly Marre

Artistes : Christelle Rizzuto, Sebastien Boisdé Réservation Personnes à Mobilité Réduite : 09.83.87.40.32. .22.0 EUR22.0.

