Istres Bouches-du-Rhône Habitat majeur de l’âge du fer, et lieu de refuge caractéristique de la civilisation celtique, le Castellan. Une découverte commentée, avec Jean Phillipe Lagrue, pour découvrir ce site chargé d’histoires. Avec Jean-Philippe Lagrue, le Pôle Culture Istres Ouest Provence, c’est une véritable balade à travers l’histoire sur les rives de l’étang de l’Olivier et la colline du castellan qui vous est proposé. Habitat majeur de l’âge du fer, et lieu de refuge caractéristique de la civilisation celtique, le Castellan. Une découverte commentée, avec Jean Phillipe Lagrue, pour découvrir ce site chargé d’histoires. Chemin Du castellan Art Zoo Istres Istres

