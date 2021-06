Le Castelet : Visite focus Le Castelet, 27 juin 2021-27 juin 2021, Toulouse.

### Visite focus Visite guidée axée sur des thématiques plus particulières liées à la vie carcérale ou à l’histoire de la prison Saint-Michel. ### Programme [**Dogmes et croyances en prison**](https://www.facebook.com/events/603005904422073/) La religion a souvent eu un rôle important dans le milieu carcéral. Elle joue un rôle à la fois rédempteur, social essentiel pour les détenus concernés. À Saint-Michel, où la chapelle se trouve au centre de la détention, on comprend qu’elle y occupe une place centrale. Durant cette visite à travers l’exemple de l’ancienne prison au cœur de Toulouse, les visiteurs se questionneront sur la place qui, aujourd’hui, est donnée aux différents cultes en prison. _> Les dimanches 27 juin, 11 juillet, 15 août et 26 septembre_ à 15h [**Le SMPR et les débuts de la psychiatrie à la prison Saint-Michel**](https://www.facebook.com/events/156406583190851/) Découvrez le Service Médico Psychologique Régional, une unité de soin qui traite les maladies psychiatriques chez la population carcérale qui était installé au cœur de la prison Saint-Michel. _> Les dimanches 25 juillet, 22 août et 5 septembre à 15h _ ![]() ### Plus d’infos [Compte Facebook Le Castelet ](https://www.facebook.com/LeCasteletToulouse/) ![]() ### Infos pratiques * Ces visites ont lieu de 15h à 16h * Vous pouvez réserver votre billet sur la [plateforme Montoulouse](%20https:/demarches-montoulouse.eservices.toulouse-metropole.fr/culture/espace-de-memoire-du-castelet/), ou l’acheter directement à la boutique du Castelet.

3 €

Culture

Le Castelet Grande Rue Saint-Michel, Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



